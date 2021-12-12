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Смертельное ДТП с тремя "Камазами" случилось на Кубани

Смертельное ДТП с тремя &quot;Камазами&quot; случилось на Кубани

В воскресенье в Каневском районе Краснодарского края легковой автомобиль столкнулся с тремя грузовиками "КамАЗ".

По предварительным данным, автомобиль Kia Sorento выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с тремя грузовиками, два из них были груженными. В результате водитель иномарки погиб на месте. Еще  два водителя госпитализированы.

"На месте работали три экипажа ДПС. Движение было полностью перекрыто, объезд организован через ст. Стародеревянковскую", - сообщила глава пресс-службы отдела по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

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