Смертельное ДТП с тремя "Камазами" случилось на Кубани

В воскресенье в Каневском районе Краснодарского края легковой автомобиль столкнулся с тремя грузовиками "КамАЗ".

По предварительным данным, автомобиль Kia Sorento выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с тремя грузовиками, два из них были груженными. В результате водитель иномарки погиб на месте. Еще два водителя госпитализированы.

"На месте работали три экипажа ДПС. Движение было полностью перекрыто, объезд организован через ст. Стародеревянковскую", - сообщила глава пресс-службы отдела по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.