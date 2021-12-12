Украина резко сократила импорт белорусской электроэнергии

В воскресенье Украина сократила импорт электроэнергии из Беларуси до 60 МВт, накануне импорт электроэнергии происходил в диапазоне от 699 МВт до 900 МВт в час.

Согласно информации на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), в воскресенье импорт электричества осуществляется на уровне 60 МВт в течение 23-х часов, а с 23:00 до полуночи (00:00 - 01:00 мск 13 декабря) поставки прекратятся, дальнейшее расписание поставок пока неизвестно. Накануне на пике поставки достигали 900 МВт в час.

Коммерческие поставки электроэнергии В Украину из Беларуси возобновились с 6 ноября, с тех пор они производятся практически непрерывно.