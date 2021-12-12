Путин: распад СССР стал распадом "исторической России"

Президент России Владимир Путин рассказал, чем для него лично стал распад СССР.

"Такой же трагедией, как и для подавляющего большинства граждан страны. Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз", - ответил президент на вопрос в фильме "Россия. Новейшая история" в эфире канала "Россия-1".

Страна потеряла 40% территории, напомнил он, примерно столько же производственных мощностей, населения. "Мы превратились в другую страну совершенно. И то, что нарабатывалось в течение тысячи лет, в значительной степени было утрачено", - напомнил Путин.

По его словам, с распадом Союза "25 млн русских людей в одночасье оказались за границей, в республиках бывшего СССР, которые приобрели независимость, суверенитет".

Российский лидер отметил, что для республик, наверное, это было хорошо, "но для людей, которые не по своей воле оказались за границей, это, безусловно, плохо". "Им невозможно было вернуться, воссоединиться со своими родственниками. Не было ни места работы, ни места жительства. Это большая гуманитарная трагедия, без всякого преувеличения", - заявил президент.