В Тбилиси проходит акция противников вакцинации

Марш протеста против вакцинации от коронавируса проходит в Тбилиси в воскресенье. Несколько тысяч человек вышли на акцию под лозунгов "Нет ковид-фашизму", передает Sputnik Грузия.

Антиваксеры прошли от площади Республики до здания правительственной канцелярии на улице Ингороква, не желая портить детям Новый год у елки возле парламента.

"Мы по-прежнему выступаем против ковид-фашизма и ковид-паспортов. Нет принудительной вакцинации! Вместе мы сможем победить", - заявил организатор митинга Звиад Томарадзе.

Он уверен, что отставка главы Минздрава Грузии Екатерины Тикарадзе является заслугой антиваксеров.

Собравшиеся требуют отмены системы ковид-паспортов, и выступают против принудительной вакцинации от коронавируса.