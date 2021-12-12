Неделя в Москве начнется туманами

Туман в Москве рассеется к вечеру воскресенья, но вернется снова в ночь на вторник, предупреждает ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

В Москве и Подмосковье в воскресенье "относительная влажность воздуха достигла закритических значений".

"Так, некоторые столичные аэропорты накрыли переохлажденные адвективные туманы: …14.30 мск во Внуково видимость ухудшилась до 700-800 метров, нижняя граница облаков - 30 метров, в Остафьево видимость – 800-900 метров, нижняя граница облачности – 60 метров, в Шереметьево видимость – 1100 метров, нижняя кромка облаков 60 метров, в Домодедово видимость 1600 метров, нижний край облачности – 60 метров. Такие показатели находятся на грани погодных минимумов экипажей, самолетов и аэродромов, что может привести к сбоям в нормальном функционировании воздушных ворот Москвы", - сообщил синоптик.

К вечеру понедельника в столице с приближением холодного атмосферного фронта ожидаются интенсивные заряды, что ухудшит видимость до 1000 метров.

"В полночь на вторник снегопады продолжатся, но начнут ослабевать к 2 часам, после чего до 7 утра на землю вновь опустятся сильные туманы с ухудшением видимости до 200-500 метров, которые днем перейдут в дымку с видимостью до 1-3 километров", - поделился Тишковец.

Адвективные туманы могут охватывать огромные пространства, они образуются на стыке теплого сектора циклона и западной периферии антициклона и являются достаточно устойчивыми.