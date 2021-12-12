Медведев: обновленная Конституция России обеспечивает развитие сильного и независимого государства

Обновленная Конституция России позволяет создать условия развития страны как сильного, независимого и социального государства, уверен заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

"Важно, что обновленная Конституция позволяет на современном уровне обеспечить условия развития России как сильного, независимого, социального государства, определяет высшей ценностью права и свободы человека, его достоинство и благополучие", - написал он 12 декабря на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" по случаю Дня Конституции РФ.

Медведев подчеркнул, что Конституция за многие годы доказала свою эффективность и стала надежным правовым фундаментом России. Он отметил, что в нашей стране Основной закон не является "застывшим сводом канонов", это "живой документ, созвучный времени". По мнению зампредседателя СБ, в Конституции воплощены сила и потенциал России.

Конституция России была 12 декабря 1993 года. Летом 2020 года в основной закон, после общероссийского голосования, были внесены поправки, направленные в том числе на защиту суверенитета России и укрепление социальных гарантий.