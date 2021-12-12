В АЖД поделились планами по строительству дорог в Карабахе

В планах ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) - строительство железнодорожной линии из Барды до Агдама, а затем прокладка ветки по направлению к Ханкенди. Такие данные озвучил председатель ЗАО АЖД Джавид Гурбанов, пишет Sputnik Азербайджан.

Кроме того, Гурбанов рассказал о работах по проектированию железнодорожной линии в направлении города Шуша. Он отметил, что строительство этой ветки может начаться сразу же после принятия соответствующего решения, однако сроки пока не уточнены.

Также председатель ЗАО АЖД рассказал о сдаче в эксплуатацию железнодорожного маршрута Горадиз-Агбенд. Запуск ветки ожидается в первом квартале 2023 года.

"Вскоре мы приступим к выравниванию верхнего слоя пути, ведется подготовка к строительству тоннелей и мостов. Параллельно ведутся и работы по разминированию. До конца этого года, вероятно, будут завершены работы на 50-километровом участке", - сообщил Гурбанов.

Глава железнодорожного ведомства отметил, что состыковкой линии Горадиз-Агбенд с железнодорожной веткой в Нахчыване станет возможно заняться по получению результатов переговоров о разблокировке коммуникаций между Азербайджаном и Арменией.