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Путин направил Байдену соболезнования в связи с последствиями торнадо

Путин направил Байдену соболезнования в связи с последствиями торнадо

Президент России Владимир Путин направил американскому коллеге соболезнования в связи с жертвами торнадо в Кентуки. Данная телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями торнадо, обрушившегося на Кентукки и ряд других штатов США", - сказал Путин.

Путин отметил, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате бедствия, и выразил надежду на скорое выздоровление пострадавших и преодоление последствий торнадо.

Ранее в США были зафиксированы 53 торнадо, в результате которых погибли более 100 человек. Президент Джо Байден заявил, что правительство США сделает все возможное, чтобы помочь центральным районам страны, пострадавшим от торнадо.

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