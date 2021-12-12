В освобожденных районах Азербайджана уничтожено 95 процентов памятников истории и культуры

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов в воскресенье заявил журналистам, что около 95 процентов памятников истории и культуры в освобожденных районах Азербайджана уничтожены.

Глава минкультуры также напомнил журналистам, что в прошлом году глава Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мониторинге освобожденных территорий и отметил, что ведомство направило своих представителей на возвращенные под контроль государства земли.

"С ноября прошлого года было обнаружено более 400 историко-культурных памятников. Обнаружено около 150 новых памятников. Это памятники, названий которых не было в реестре. Обнаружено более 800 учреждений культуры", - подчеркнул министр.

Керимов также отметил, что азербайджанская сторона будет требовать привлечения армянской стороны к уголовной ответственности. "Разрушенные памятники показывают, что это военные преступления. Это преступления против человечности", - заявил он.

Восстановление культурного наследия Карабаха является одним из основных приоритетов Азербайджана.