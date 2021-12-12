В Ереване обнаружено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением в голову

Тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением в голову обнаружено в Ереване, сообщает сайт криминальной хроники shamshyan.com.

Звонок об инциденте поступил в районе 14:00 в центр оперативного управления полиции. Отмечается, что тело полицейского было найдено на территории, находящейся под ответственностью главного управления госохраны полиции Армении.

В настоящее время на место происшествия прибыли полицейские и следователи. Они изучают детали произошедшего. По предварительным данным, найденное тело принадлежит 40-летнему мужчине, совершившему самоубийство.