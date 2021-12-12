В Кремле назвали цель нагнетания информационной напряженности вокруг России

Нагнетание информационной напряжённости вокруг войск России делается с целью ее дальнейшей демонизации и позиционирования ее как некой стороны потенциального агрессора, передает слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова ТАСС.

"Мы говорим о своей собственной территории, о территории Российской Федерации. И о Европе, которая является нашим общим домом. Американцы находятся по ту сторону океана, вот что имел в виду президент. И, конечно, вот это нагнетание информационной напряжённости и так далее, это как раз просто делается с целью дальнейшей такой демонизации России и позиционирования России как некой стороны потенциального агрессора", - отметил Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

В России не раз отвергали обвинения Запада в агрессии и отмечали, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Тем не менее, западные государства регулярно выражают обеспокоенность в связи с усилением "агрессивных действий" со стороны Москвы.