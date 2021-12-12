ВС Турции нейтрализовали трех террористов на севере Ирака и Сирии

Три террориста были нейтрализованы на севере Ирака и Сирии вооруженными силами Турции. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

На севере Ирака, в районе Авашин, ударом БПЛА ликвидирован один террорист PKK, а на севере Сирии турецкий спецназ нейтрализовал двух боевиков кровавой организации, пытавшихся проникнуть в зону проведения операции «Источник мира», следует из сообщения.

Террористы рабочей партии Курдистана, пытаясь дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию, совершают кровавые теракты. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.

Соединенные Штаты и Европейский союз внесли РКК в список террористических организаций.