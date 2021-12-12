В России отмечается День Конституции

Праздник, посвященный основному закону Российской Федерации, ежегодно отмечается в стране 12 декабря. По случаю празднования в Москве пройдут бесплатные мероприятия, подготовленные библиотеками, музеями и культурными центрами. Кроме того, множество мероприятий запланировано и в регионах.

Конституция – основной закон государства, имеющий высшую юридическую силу. Она определяет основы политической, правовой и экономической систем государства.

Напомним, Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием. В голосовании приняли участие 58 млн 187 тыс. 755 граждан страны (54,81%). Из них 32 млн 937 тыс. 630 избирателей (58,43%) проголосовали за принятие основного закона. Против высказались 23 млн 431 тыс. 333 (41,57%).

Конституции России предшествовали принятая в 1918 году Конституция РСФСР и первая Конституция СССР 1924 года. Затем её сменили Конституция 1936 года и «брежневская» Конституция 1977 года.

Первая Конституция РФ вступила в силу 25 декабря 1993 года, в день её официального опубликования. За десятилетия многие положения основного закона страны устарели, поэтому в 2020 году в Конституцию РФ были внесены поправки, предложенные президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 15 января 2020 года. Законопроект о поправке к Конституции получил название "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". После голосования в июне 2020 года в основной закон страны было внесено 206 поправок к 42 статьям, которые вступили в силу 4 июля. Поправки поддержали 77, 92% проголосовавших.