Президент Южной Осетии поздравил Путина с Днем Конституции

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поздравил президента России Владимира Путина с Днем Конституции РФ. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

"Многоуважаемый Владимир Владимирович! От имени руководства, народа Республики Южная Осетия и от себя лично направляю Вам искренние поздравления по случаю государственного праздника - Дня Конституции Российской Федерации. 12 декабря - это день принятия главного документа и основная отправная точка построения российской политической системы и закона. Конституция определяет ответственность каждого россиянина за судьбу России, это гарант всех прав и свобод, безопасности и уверенности в завтрашнем дне", - говорит в поздравительном послании Анатолий Бибилов.

Глава Южной Осетии добавил, что "сегодня, в условиях непростой сложившейся обстановки на мировой политической арене, необходимо помнить, что только бережное отношение к своим правам и обязанностям может помочь в приумножении могущества и величия России". Бибилов также выразил уверенность что российско-югоосетинские отношения "будут и в дальнейшем укрепляться и развиваться во имя лучшего будущего" народов двух стран.