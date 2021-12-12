В Кабардино-Балкарии откроют театр юного зрителя в 2022 году

В Нальчике в Кабардино-Балкарии отремонтируют к августу 2022 здание театра юного зрителя благодаря национальному проекту «Культура», сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

«Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков проинспектировал ход капитального ремонта здания театра юного зрителя, который ведется с 2020 года в рамках регионального проекта «Культурная среда» по национальному проекту «Культура». Работы на объекте идут с опережением графика, их завершение планируется в августе 2022 года — к 100-летию образования Кабардино-Балкарской Республики», — говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что новый проект кардинально расширил возможности старого здания, который сделает его многофункциональным.

Национальный проект «Культура» - один из национальных проектов России на период с 2019 по 2024 годы. Основная идея - повышение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стране.