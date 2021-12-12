Большая семерка призывает Россию к деэскалации ситуации на Украине

Страны G7 призывает Россию к деэскалации ситуации на Украине, передает Reuters со ссылкой на черновик итогового коммюнике. Также отмечается, что Группа семи предупредит Россию, что вторжение на Украину будет иметь для нее тяжелые последствия и серьезную цену.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что страны G7, призвав Россию и Украину вернуться за стол переговоров, "расписались в неспособности ответить за собственные ошибки".

Встреча глав МИД стран Группы семи была проведена в субботу в Ливерпуле. Участники встречи готовятся принять отдельное коммюнике, в котором "единогласно осудят якобы имеющие место агрессивные действия России в отношении Украины", - пишет ТАСС.