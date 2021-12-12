Байрамов: Единственный способ избежать напряженности на границах – начать процесс делимитации

Глава министерства иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что начало процесса делимитации границы с Арменией является единственным способом избежать напряженности.

"Единственный способ избежать напряженности на границах – это начать процесс делимитации. Несмотря на конструктивные переговоры, инициированные азербайджанским государством, мы не наблюдаем этого с противоположной стороны. К сожалению, время от времени на границе совершаются провокации со стороны Армении. В результате этих провокаций гибнут люди", - отметил глава МИД. "Армения должна понять, что ничего не добьется, прибегая к подобным провокациям. Это будет иметь очень серьезные последствия", - добавил Байрамов.

Он также подчеркнул, что неслучайно усиливает провокации перед началом заранее объявленных дат и переговоров. "Это пример того, что политическое руководство Армении не отказывается полностью от политики провокаций", - сказал глава МИД Азербайджана.