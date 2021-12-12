Власти Ирака эвакуировали из Белоруссии более трех тысяч соотечественников

Власти Ирака эвакуировали из района польско-белорусской границы более 3,5 тыс. мигрантов. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель иракского министерства иностранных дел Ахмед ас-Саххаф, передает ТАСС.

"До настоящего времени министерству удалось организовать девять вывозных рейсов из Минска", - сообщил Ас-Саххаф. Представитель МИД Ирана добавил, что этими рейсами добровольно на родину вернулись 3 556 мигрантов, застрявших на границе Белоруссии и Польши.

Ас-Саххаф также отметил, что "до сих пор было выдано 383 паспорта мигрантам, которые потеряли свои документы в Белоруссии, Литве, Латвии и Польше".

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Литвой, Латвией и Польшей обострился в начале ноября. Тогда несколько тысяч мигрантов из государств Ближнего Востока подошли с польской стороны к белорусской границе и попытались проникнуть на территорию Польши.