Ильхам Алиев напомнил слова великого лидера Гейдара Алиева

В день памяти Гейдара Алиева президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на своей странице в Twitter цитатой общенационального лидера азербайджанского народа.

"Для меня превыше жизни - защитить независимость Азербайджана, сохранить ее, сделать ее вечной", - говорится в публикации.

Ранее глава Азербайджана со своей семьей посетил могилу Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.

Основатель современного независимого государства Азербайджан, Гейдар Алиев, умер 18 лет назад, 12 декабря 2003 года. Сегодня в стране чтут память общенационального лидера.