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Температура на востоке Турции опустилась до 17 градусов мороза

Температура на востоке Турции опустилась до 17 градусов мороза

Рекордно низкая температура в Восточной Анатолии была зафиксирована в провинции Ардахан, сообщает «Агентство Анадолу».

Столбики термометров на востоке Турции опустились до отметки 17 градусов ниже нуля в ночь на 12 декабря. После провинции Ардахан следуют Карс - минус 15, Агры - минус 10 , Эрзурум - минус 7.

Метеорологические службы сообщают, что в регионе ожидается местами облачная погода с прояснениями, мороз и туман в утренние и ночные часы. Слабый южный ветер местами будет усиливаться.

Самая высокая температура 12 декабря ожидается в Тунджели - 12 градусов.

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