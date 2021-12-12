Иран оптимистично оценивает возможность достичь соглашения

Старший переговорщик и замглавы МИД ИРИ по политическим вопросам Али Багери Кани в воскресенье заявил, что Иран "оптимистично" смотрит на возможность достичь соглашения, однако из-за плохого опыта нелояльности с другой стороны в прошлом, они "не простодушны".

По словам Багери Кани, атмосфера переговоров "очень серьезная ", так как стороны намерены достичь соглашения.

"Обе стороны принимают этот договор, и мы на переговорах постараемся подготовить почву для возвращения США, которые вышли из соглашения, в ядерную сделку", отметил иранский переговорщик.

Напомним, что переговоры по ядерной сделке и отмене санкций начались 29 ноября и были приостановлены 3 декабря, когда участники из Европы вернулись в свои страны для консультаций.