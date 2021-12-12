Газпромбанк: Рост экономики Азербайджана в 2021 г. восстановится до 5,1%

Спрос на углеводороды и реализация новых проектов в Карабахе добавят один процент к росту экономики Азербайджана в 2021 году, который составит 5,1 процента, сообщила Trend заместитель начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры российского Газпромбанка Гульнара Хайдаршина.

По ее словам, в следующем году, как прогнозирует Газпромбанк, рост экономики Азербайджана составит 4,5 процента при обновленном базовом сценарии средней цены на нефть марки Brent в 81,7 доллара за баррель.

Хайдаршина отметила, что Газпромбанк рассматривает еврооблигации Азербайджана как справедливо оцененные рынком по сравнению с ценными бумагами стран близкой рейтинговой группы.