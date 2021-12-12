Песков высказался о переговорах Путина и Байдена

Пресс-секретарь Владимира Путина в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" заявил, что президенты России и США в ходе переговоров используют атрибутику дружественного общения, однако ведут диалог предельно конкретно.

«Здесь обманываться не надо. Президенты, естественно выказывают друг другу атрибутику общения, доброго общения» - заявил Песков, отметив, что с точки зрения тем, а также с точки зрения тона обсуждения конкретных вопросов, тон был предельно конкретным, не терпящим разночтений, как со стороны президента Путина, так со стороны президента Байдена.

Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи 7 декабря. Основным вопросом для обсуждения стала ситуация вокруг Украины, а также кибербезопасность и иранская ядерная сделка.