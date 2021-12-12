От главы МИД ФРГ потребовали занять четкую позицию по «Северному потоку-2»

Кандидат на пост главы Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рётген в интервью агентству ДПА заявил, что Глава МИД ФРГ Анналена Бербок должна занять "четкую позицию" в отношении газопровода "Северный поток - 2".

Политик отметил, что для Бербок, которая, "находясь в оппозиции, годами требовала остановки проекта, это является вопросом доверия". По словам Рётгена, "невозможно представить", чтобы "Северный поток - 2" был запущен в случае эскалации напряженности на Украине.

Анналена Бербок постоянно требовала остановки проекта в последние годы. Теперь, когда она является главой МИД в правительстве социал-демократа Олафа Шольца, основной внешнеполитический курс определяется в ведомстве канцлера, а не в МИД.

Сам Шольц о газопроводе до сих пор высказывался крайне сдержанно. Канцлер ФРГ отмечал, что ни одна страна не может нарушать границы другого государства, в противном случае "будут последствия".