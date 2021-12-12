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В Крыму снизился уровень заболеваемости COVID-19

В Крыму снизился уровень заболеваемости COVID-19

Пресс-служба минздрава Крыма сообщила, что в Крыму снизилась заболеваемость коронавирусом. За последние сутки зарегистрировано 289 случаев заболевания, столько же фиксировалось на начальном этапе новой волны заболеваемости в сентябре.

"За 11 декабря число заболевших коронавирусом составило 289. Выздоровело 389 человек", - сообщили в минздраве.

Максимальное число заболевших за сутки с начала пандемии в Крыму было выявлено 19 ноября, тогда число заболеваний составило 886.

За последние сутки обследовано более 5 тысяч человек, умерло 24 человека.

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