День памяти Гейдара Алиева

В Азербайджане сегодня день памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, скончавшегося 18 лет назад.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил память общенационального лидера вместе с супругой Мехрибан Алиевой и членами семьи великого Гейдара Алиева. Глава государства возложил к его могиле венок, после чего прозвучал общенациональный гимн. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева также почтили память супруги великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Гейдар Алиев сыграл важнейшую роль в становлении современного независимого Азербайджана. Он родился 10 мая 1923 года в городе Нахчыване. В 1944 Гейдар Алиев был направлен на работу в органы государственной безопасности.

В 1969 году Гейдар Алиев возглавил Азербайджанскую ССР, а позже, в 1982 году, он был избран членом политбюро ЦК КПСС, назначен на пост первого заместителя председателя Совета министров СССР и стал одним из руководителей СССР.

Алиев покинул Компартию в 1991 году в связи с Карабахской проблемой, затем занимал пост председателя Верховного Меджлиса НАР, заместителя председателя Верховного Совета АР.

Гейдар Алиев был избран президентом Азербайджана 3 октября 1993 года в результате всенародного голосования, а в 1998 году был переизбран второй раз.

Общенациональный лидер скончался 12 декабря 2003 года в Кливлендской клинике США.