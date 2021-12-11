В Кисловодске произошло массовое ДТП

Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии с четырьмя автомобилями в Кисловодске, сообщила пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю, предает информационное агентство «Интерфакс». ДТП было спровоцировано водителем «Мерседеса» в воскресенье.

Автоавария произошла около 3:00 по мск. Водитель «Мерседеса» проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в стоящий в попутном направлении автомобиль. Затем водитель «Мерседеса» выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

"От полученных травм на месте ДТП скончались водитель автомобиля "Мерседес", водитель и пассажир другого автомобиля. Кроме того, один пассажир пострадал. Он доставлен в городскую больницу", - сказал представитель УГИБДД «Интерфаксу».