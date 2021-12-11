Поддельный алкоголь почти на 300 тысяч рублей обезвредили в Дагестане

Более 240 бутылок поддельного алкоголя нашли правоохранители в Тарумовском районе, сообщается на сайте ГУ МВД по Дагестану.

"Накануне полицейские при обследовании магазина в селе Кочубей, в складском помещении обнаружили и изъяли 245 бутылок нелицензированного алкоголя, на общую сумму более 290 тыс рублей", - отметили в управлении.

Владелец торговой точки, 50-летний местный житель, был доставлен в отдел полиции, изъятое - передано на экспертизу, по итогам которой было установлено, что продукция не отвечает требованиям ГОСТа.

По данному факту подготовлен материал для вынесения процессуального решения.