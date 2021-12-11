На курортах Домбай и Архыз появятся Дома культуры

Современные дома культуры возведут на курортах Домбай и Архыз в Карачаево-Черкесии, об этом рассказал глава КЧР республики Рашид Темрезов в ходе прямого эфира с жителями региона.

По его словам, принято решение в 2022 году начать строительство ДК на 300 мест в Домбае, по этому вопросу власти КЧР получили поддержку Минкультуры РФ, также были сделаны соответствующие обращения сенатора от КЧР и самого Темрезова, его поддержал Совет Федерации.

"Думаю, что в течение следующего года построим ДК в Домбае", - цитирует главу региона "Интерфакс".

Он добавил, что в будущем году будет разработан проект по строительству ДК на курорте "Архыз".