Школьникам Ставрополья расскажут о походах казаков

В скором времени на Ставрополье заработает образовательный онлайн-ресурс, посвященный истории и культуре казачьих конных походов, -рассказала руководитель проекта Мария Шамраева.

"Проект включает в себя туристическую и образовательную составляющие. В рамках образовательной части мы разрабатываем онлайн-курс о казачьих войсках, теориях происхождения казаков, в который будут включены основные события, даты, герои военных походов казаков, о которых должны знать школьники. Как и весь проект, курс называется "Конница: история и культура военных походов казаков". Он состоит из пяти коротких уроков, каждый - до 15 минут", - рассказала Шамраева, передает ТАСС.

Работа над курсом уже завершена, сейчас идет техническая доработка. К началу третьей четверти курс будет полностью готов и протестирован, после чего его начнут активно распространять по школам Ставропольского края, - добавила собеседница агентства.

Ожидается, что в 2022 году обучение пройдут не менее 800 школьников региона: каждый из них пройдет итоговый тест и получит сертификат.