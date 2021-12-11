У волонтеров в КЧР будет свой ресурсный центр

Уже до конца текущего 2021 года в Карачаево-Черкесии (КЧР) заработает ресурсный центр для комплексной поддержки добровольчества в республике, сообщили в министерстве по делам молодежи республики.

"Сотрудники центра сформируют новые направления волонтерской деятельности в регионе, интегрируют практику наставничества в работу добровольцев, а также создадут и внедрят эффективные механизмы поддержки мотивации волонтеров", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Успешные волонтерские практики центр будет распространять в регионах республики, также он будет издавать специальные методические пособия для добровольцев, - говорится в сообщении.