Источник: встреча Козака и помощницы американского госсекретаря планируется в Москве

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак планирует провести встречу с помощницей главы Госдепа США Карен Донфрид в Москве, об этом сообщает источник в администрации российского лидера.

"Такая встреча планируется в среду", - цитирует его РИА Новости.

Ранее сегодня в Госдепартаменте США сообщили, что помощница главы ведомства по Европе и Евразии Карен Донфрид посетит Россию и Украину, а затем Брюссель.