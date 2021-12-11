Тбилиси уменьшили на 270 га

Грузинский парламент принял постановление, согласно которому 270 га территории Тбилиси передаются Гардабанскому району, оно размещено на сайте "Законодательного вестника Грузии".

В документе говорится о территории в Крцаниси, которая граничит с селом Телети.

Землю было решено передать из-за инвестпроекта в районе села Телети, в рамках которого будет построен жилой дом и территория отдыха ООО Primera Golf & Residence, передает Sputnik Грузия.

После того, как было подписано соглашение между Национальным агентством госимущества и компанией, выяснилось, что участок частично относится к Тбилиси.

Площадка для гольфа уже построена, а перед запуском строительства жилого комплекса компания попросила правительство принять меры, чтобы он официально оказался на территории Телети.

После этого правительство обратилось в парламент, и законодательный орган принял соответствующее решение.