СМИ: бывший главный полицейский госпитализирован в Армении

Экс-начальник полиции Армении Владимир Гаспарян, проходящий обвиняемым по делу о коррупции, был госпитализирован около недели назад. Об этом пишут СМИ.

По данным Sputnik Армения, из-за ухудшения самочувствия его доставили в медцентр "Наири" в Ереване.

Состояние бывшего главного полицейского, по предварительной информации, ухудшилось из-за перенесенного им в январе инсульта.

Напомним, девятого декабря Гаспаряну было предъявлено обвинение в легализации незаконного имущества на 2 млрд драмов (более $4 млн).

Как установило следствие, в 2000-2018 годах на различных должностях обвиняемый превышал полномочия, злоупотреблял ими, осуществлял подлог и растрату, а также принимал участие в коррупционных схемах.

В результате обвиняемый смог купить дорогостоящие дома и транспортные средства, которые оформил на своих близких.