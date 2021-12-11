Лекарство на спирту могло стать причиной ДТП в Алматинской области

Женщина-водитель сбила 74-летнего пенсионера под Алматы, он скончался, сообщает областной департамент полиции.

Авария случилась в Талгарском районе. Пешеход переходил дорогу в неустановленном месте, и на него наехала Mitsubishi.

За рулем автомобиля была 58-летняя местная жительница, находившаяся, по данным медосвидетельствования, в состоянии алкогольного опьянения. Она взята под стражу.

Сама женщина опровергает, что пила спиртное. "В своих показаниях она утверждает, что принимала лекарственную настойку, в основу которой якобы входит сок алоэ и спирт. Все будет проверено. Сейчас назначены необходимые экспертизы", - цитирует сообщение полиции Sputnik Казахстан.

Иномарка водворена на спецстоянку. Идет расследование.