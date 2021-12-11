"Омикрон" пока не попал в Грузию

В Грузии на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая заражения новым штаммом Covid-19 "омикрон", сообщил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

"Пока новый штамм "омикрон" в Грузии не появился", - цитирует его Sputnik Грузия.

Он подчеркнул, что соблюдение масочного режима и более активная вакцинация против коронавируса наряду с отсутствием в стране "омикрона" позволяют надеяться на стабилизацию эпидемиологической ситуации.

Тем не менее, Гамкрелидзе обратил внимание на то, что полностью успокаиваться на этот счет пока нельзя.