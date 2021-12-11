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Торнадо убило десятки человек в Америке

Торнадо убило десятки человек в Америке

Минимум 70 человек стали жертвами торнадо в американском штате Кентукки, об этом рассказал на пресс-конференции губернатор Энди Бешир.

"Ранее утром мы располагали данными о 50 жертвах, теперь число погибших увеличилось до 70. Число жертв может вырасти до 100", - цитирует его ТАСС.

Чиновник добавил, что стихия нанесла существенный ущерб ряду местностей.

Бешир уточнил, что в штате действует режим ЧС, последствия торнадо ликвидируют подразделения Национальной гвардии.

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