Торнадо убило десятки человек в Америке

Минимум 70 человек стали жертвами торнадо в американском штате Кентукки, об этом рассказал на пресс-конференции губернатор Энди Бешир.

"Ранее утром мы располагали данными о 50 жертвах, теперь число погибших увеличилось до 70. Число жертв может вырасти до 100", - цитирует его ТАСС.

Чиновник добавил, что стихия нанесла существенный ущерб ряду местностей.

Бешир уточнил, что в штате действует режим ЧС, последствия торнадо ликвидируют подразделения Национальной гвардии.