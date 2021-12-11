Синоптик успокоил: в Москве резко потеплеет

Резкое потепление ожидается завтра в Москве, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"После самой холодной с начала зимы ночи, которую пережила Москва с пятницы на субботу, с температурой минус 17 градусов, уже ближайшей ночью в столице минус 11-13, а завтра днем температура вернется в рамки климата и составит минус 2-4 градуса", - цитирует его РИА Новости.

Синоптик пояснил, что причиной такого, "довольно резкого и существенного потепления", послужит идущий с запада теплый атмосферный фронт.

Завтра, указал Леус, в Москве будет облачно с неустойчивыми прояснениями, после обеда пойдет слабый снег.

Тепло останется в столице, по его словам, до конца новой рабочей недели: по ночам столбики термометров будут находиться в промежутке от минус 3 до минус 7 градусов, днем будет теплее - от минус 2 до плюс 2.

Кроме того, будет выше вероятность осадков в виде легкого снега, днем при плюсовых температурах - в виде снега мокрого.