Помощница госсекретаря США совершит визит в Москву

Помощница главы Госдепартамента США по Европе и Евразии Карен Донфрид посетит Россию и Украину, такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

"Помощник госсекретаря в европейском и евроазиатском бюро Карин Донфрид посетит Киев и Москву 13-15 декабря, чтобы встретится с высокопоставленными представителями власти", - цитирует его РИА Новости.

После этого американский дипломат отправится в Брюссель, где 15-16 декабря проведет консультации с партнерами Вашингтона в Евросоюзе и НАТО, на них планируется обсудить усилия по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.