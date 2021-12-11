Президент Турции назвал одну из главных угроз для демократии

Социальные сети, изначально воспринимавшиеся как символы свободы, постепенно превратились в одну из главных угроз демократии, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам конференции по информационным технологиям в Стамбуле.

Он пояснил, что, чем популярнее становятся соцсети, тем больше в них "лжи и дезинформации".

"Эта проблема вышла за рамки нацбезопасности отдельных государств, достигнув масштабов глобальной угрозы безопасности", - цитирует турецкого лидера РИА Новости.

Глава государства заверил, что власти страны делают все для защиты граждан, особенно наиболее уязвимых, от этих лжи и дезинформации, при этом не лишая их "права на получение точной и беспристрастной информации".