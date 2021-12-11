Склад лакокрасочных изделий горит в Ростове-на-Дону

Ростовские пожарные тушат склад с лакокрасочными изделиями, расположенный на окраине города. Такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Сигнал о ЧП поступил в 16.54 мск.

"Размер здания в плане 70х24, горит по всей площади, 1680 кв м", - цитирует сообщение спасателей "Интерфакс".

Возгоранию присвоен 3 ранг сложности. Людей внутри помещения нет.

С огнем борются 99 человек и 30 единиц техники, в том числе от МЧС 67 человек, 19 единиц техники, а также пожарный поезд.

Как установил Роспотребнадзор, превышения ПДК не обнаружено.