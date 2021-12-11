В Анкаре прокомментировали итоги первого заседания формата "3+3"

Участники первого заседания Консультативной региональной платформы "3+3", прошедшего накануне в Москве, отметили необходимость практических шагов по развитию сотрудничества на Южном Кавказе в свете общих интересов государств региона. Такое сообщение распространило МИД Турции.

В нем говорится, что участники встречи, прошедшей под сопредседательством заместителей министров иностранных дел Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции, провели плодотворный и всесторонний обмен мнениями относительно углубления сотрудничества в регионе.

"Участники консультаций сошлись во мнении о приоритетности торговли, экономики, транспорта, культуры и гуманитарной сферы в рамках усилий по обеспечению атмосферы доверия, что укрепит мир и стабильность в регионе", - цитирует сообщение турецкого внешнеполитического ведомства Anadolu.

Кроме того, добавили в МИД Турции, все стороны выступили за сохранение гибкого формата работы платформы, а также выразили надежду на предстоящее участие Тбилиси в заседаниях формата "3+3".

В сообщении также уточняется, что условия дальнейшей работы механизма установят в рамках обсуждений на уровне МИД его участников.