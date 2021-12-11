"В конечном счете мир признает воссоединение Крыма с Россией"

Все международное сообщество в итоге признает свершившийся факт воссоединения Крыма с Россией, уверенность в этом выразил заместитель постоянного представителя Крыма при президенте РФ Михаил Соломенцев в беседе с российскими журналистами в рамках крымско-татарских дней в Анкаре.

"Геополитика - вещь сложная, все меняется в этом мире. Есть много вещей, которые надо пережить, но думаю, что в конечном счет все мировое сообщество должно признать уже существующий факт", - приводит его слова ТАСС.

Соломенцев напомнил, что Крым на протяжении десятилетий и столетий входил в состав российского государства - Российской Империи, СССР или РФ. Поэтому, уточнил заместитель постпреда, фактически Крым просто возвратился "в родную гавань".

Он указал, что речь идет о "нормальном историческом событии", которое, "рано или поздно", но все равно будет признано.