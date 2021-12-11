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Смертельное ДТП с трактором расследуют в Ингушетии

Смертельное ДТП с трактором расследуют в Ингушетии

Уголовное дело открыто в Ингушетии после гибели подростка при ДТП с трактором. Такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по Дагестану.

Как установило следствие, накануне на окраине сельского поселения Барсуки Назрановского района в результате опрокидывания трактора от полученных травм скончался 16-летний местный житель.

Открыто уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Сейчас по уголовному делу ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии, идет расследование.

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