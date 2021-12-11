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Самосвал насмерть сбил женщину, просившую милостыню, в Алматы

Самосвал насмерть сбил женщину, просившую милостыню, в Алматы

Женщина, просившая милостыню, погибла под колесами самосвала в Алматы, об этом сообщают СМИ.

Трагедия произошла на пересечении улиц Майлина и Бухтарминской. По словам очевидцев и водителя, самосвал Shacman ехал по улице Майлина в восточном направлении и остановился на запрещающий сигнал светофора. В это время, по предварительным данным, перед ним проходила женщина.

Водитель тронулся с места, не заметил ее и сбил на полном ходу, пишет Sputnik Казахстан.

От полученных травм пострадавшая умерла на месте до приезда "скорой". Документов у нее не нашли.

Правоохранители устанавливают обстоятельства наезда и личность жертвы.

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