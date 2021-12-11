Дело против "похитителей невесты" передано в суд в Дагестане

Прокуратура Карабудахкентского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против двух местных жителей и жителя Махачкалы, обвиняемых в похищении человека (п. "а", ч.2 ст.126 УК РФ). Такое сообщение опубликовано на сайте надзорного ведомства.

Как установило следствие, в сентябре обвиняемые, заведомо зная о нежелании жительницы села Карабудахкент выйти замуж за одного из них, вступили в предварительный сговор и похитили ее в Карабудахкенте, а затем перевезли ее в одно из сел Буйнакского района, где поместили в доме родственницы одного из них.

В тот же день девушку освободили ее родственники, после чего она обратилась к правоохранителям.

Для похитителей избрана мера пресечения в форме заключения под стражу.