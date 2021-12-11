Болельщик умер на футбольном матче в Самаре

Местный болельщик умер сегодня после матча 18-го тура Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" - "Рубин" на стадионе "Солидарность Самара Арена". Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Уточняется, что 50-летнему мужчине стало плохо в конце игры. Подоспевшие на помощь врачи пытались реанимировать его в течение получаса, но болельщик скончался. По предварительной информации, у зрителя внезапно остановилось сердце.

В РПЛ выразили соболезнования родным и близким скончавшегося.

"Руководство РПЛ возьмет на контроль расследование инцидента совместно с футбольным клубом "Крылья Советов"", - заверили в пресс-службе.