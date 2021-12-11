Дело против создателя наркопритона передано в суд на Ставрополье

В Благодарненском округе завершено расследование уголовного дела о создании наркопритона (ч.1 ст. 232 УК РФ), такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Обвиняемым по делу проходит 52-летний житель города Благодарного, ранее мужчина уже привлекался к ответственности за подобное преступление.

Полицейские выяснили, что мужчина "систематически предоставлял домовладение третьим лицам для употребления наркотических средств, за что сам получал наркотики".

Дома у него стражи порядка нашли и изъяли два использованных шприца и три пустых ампулы.

Уже собрана доказательная база противоправной деятельности обвиняемого, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Благодарненский районный суд для рассмотрения по существу.