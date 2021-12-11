Крым предложил вернуть прямое транспортное сообщение с Турцией

Советник главы Крыма по межнациональным вопросам Эрвин Мусаев предложил Турции восстановить паромное и авиасообщение.

В данный момент крымская делегация, в которую вошли представители общественных и культурных организаций, ученые и журналисты, совершает визит в Турцию, сегодня в Анкаре состоялся форум культурно-гуманитарных связей крымскотатарских организаций полуострова с турецкими соотечественниками.

Мусаев напомнил, что на протяжении многих лет Крым и Турции связывало паромное и авиасообщение, это помогало развивать культурные, этнические и экономические связи.

"В связи с этим мы подняли вопрос о возрождении данного взаимодействия, которое будет выгодно обеим сторонам", - цитирует советника главы Крыма РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что вопрос восстановления прямого транспортного сообщения необходимо возвратиться в повестку площадь обсуждений и переговоров.