Жительница Владикавказа не устояла перед потерянными ключами и обворовала квартиру

Подозреваемая в квартирной краже 42-летняя женщина задержана во Владикавказе. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

По предварительным данным, поздно ночью она вышла из квартиры и заметила лежащие на лестничной площадке ключи. Преступница стала подбирать их к дверям на площадке и в результате зашла в чужую квартиру.

"Хозяев дома не было, и злоумышленница собрала все, что представляло какую-то ценность: мобильный телефон, беспроводные наушники, роутер, фен, утюг. Благополучно покинув квартиру, женщина понесла чужое добро на общую сумму 40 тыс рублей домой", - пояснили в полиции.

Через несколько часов, изучив все детали преступления и собрав улики, стражи порядка вышли на след подозреваемой и задержали ее в собственном доме.

Украденные вещи были изъяты и возвращены законному владельцу.

Открыто уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ "Кража", максимальное наказание по которой - шесть лет тюрьмы.